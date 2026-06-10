Пенсионерка с потерей памяти в темных спортивных тапочках пропала в опочецкой деревне

78-летняя Галина Чистякова (Хасаншина) пропала в деревне Норкино в Опочецком округа. С 7 июня ее местонахождение неизвестно.

Нуждается в медицинской помощи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «Лиза Алерт»

Возможна потеря памяти.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, седые волосы, серые глаза. Была одета, предположительно, в серый пиджак, футболка, темные спортивные штаны, темные спортивные тапочки.

Информацию, которая поможет найти пропавшую, можно сообщить по телефонам: 8-925-198-17-19, 8-800-700-54-52 или 112.