Пьяный мужчина, проникший в детский лагерь в Туве, навредил двум подросткам

Мужчина, проникший на территорию детского лагеря «Орленок» и напавший на детей, нанес повреждения двум подросткам. Их здоровью ничего не угрожает, сообщили в министерстве образования Тувы.

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Ранее в правоохранительных органах сообщили ТАСС, что в результате нападения мужчины на детский лагерь «Орленок» в Туве пострадало, предварительно, 13 детей.

«Неизвестный мужчина 2001 года рождения в состоянии алкогольного опьянения проник на территорию лагеря со стороны озера (с заднего двора базы отдыха). Мужчина ворвался в спальный корпус, устроил дебош, нанес двум подросткам телесные повреждения, не причинившие вреда здоровью. В результате происшествия дети не пострадали, медики оценили их состояние как удовлетворительное», — сказали в министерстве.