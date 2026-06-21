 
Происшествия

Пьяный мужчина, проникший в детский лагерь в Туве, навредил двум подросткам

0

Мужчина, проникший на территорию детского лагеря «Орленок» и напавший на детей, нанес повреждения двум подросткам. Их здоровью ничего не угрожает, сообщили в министерстве образования Тувы.

Изображение сгенерировано нейросетью

Ранее в правоохранительных органах сообщили ТАСС, что в результате нападения мужчины на детский лагерь «Орленок» в Туве пострадало, предварительно, 13 детей.

«Неизвестный мужчина 2001 года рождения в состоянии алкогольного опьянения проник на территорию лагеря со стороны озера (с заднего двора базы отдыха). Мужчина ворвался в спальный корпус, устроил дебош, нанес двум подросткам телесные повреждения, не причинившие вреда здоровью. В результате происшествия дети не пострадали, медики оценили их состояние как удовлетворительное», — сказали в министерстве. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026