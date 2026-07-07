 
Происшествия

«Добрый рок» закрыли из-за брошенного «черными копателями» снаряда - директор фестиваля

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Искатели металлолома оставили снаряд времен Великой Отечественной войны рядом с фестивальной поляной в палкинской деревне Слопыгино, из-за чего организаторы закрыли мероприятие на второй день. Такое предположение высказал директор фестиваля «Добрый рок» Андрей Семенов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: группа «Добрый рок │Псков» социальной сети «ВКонтакте»

Организаторы приостановили работу фестиваля во второй день после 12:45 из-за боеприпаса, который обнаружили в 15-20 метрах за пределами площадки. Полиция оцепила территорию и следит, чтобы люди не подходили к опасному предмету. Организаторы попросили гостей покинуть палаточный лагерь, и сейчас на поляне никого нет. Полиция ждет приезда саперов и выясняет обстоятельства происшествия.

В группе «Добрый рок │Псков» социальной сети «ВКонтакте» опубликовали фотографии предмета. Андрей Семенов предположил, что «черные копатели» откопали этот боеприпас из земли и бросили его незадолго до начала фестиваля. Директор фестиваля также отметил, что механизм боеприпаса представляет серьезную опасность, однако люди могут только догадываться о его точном состоянии. Он пояснил, что осколочная мина такого калибра поражает лежащие цели в радиусе не менее 25 метров, полностью уничтожает ростовые цели в радиусе 60 метров, а отдельные осколки разлетаются на расстояние до 200–250 метров.

 

Представители фестиваля посетили Отдел полиции Печорский и направили запрос о причинах эвакуации. Они ожидают ответ полицейских.

Организаторы напомнили, что все билеты, которые гости купили ранее, кроме «желтых», которые сотрудники отсканировали в пятницу, сработают на фестивале «Добрый рок» в 2027 году. 

 

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