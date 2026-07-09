 
Происшествия

В Невеле будут судить мужчину, который задушил и выкинул в колодец возлюбленного своей бывшей 

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В Невельском округе завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве из ревности, сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК России по Псковской области. 

Видео: СУ СК России по Псковской области

По версии следствия, утром 21 апреля обвиняемый пришел на территорию частного дома своей бывшей сожительницы, где встретил нового мужчину последней, с которым у фигуранта завязался конфликт на почве ревности. В ходе произошедшей в одной из построек на территории участка драки мужчина задушил нового сожителя своей бывшей возлюбленной, после чего спрятал тело в сумку, затем погрузил на садовую тачку, на которой довез до близлежащего колодца, куда скинул труп. 

По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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