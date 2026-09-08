Почти 230 млн рублей потеряли псковичи из-за мошенников за восемь месяцев

321 человек из Псковской области пострадал от мошенников в период января по август, а суммарный ущерб достиг 229 359 254 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Изображение: УМВД России по Псковской области

Наиболее распространенные схемы мошенничества включают: перевод средств на «безопасный счет» - 179 случаев, неправомерный доступ к аккаунтам в социальных сетях - три случая, мошенничество при покупке товаров в Интернете - 69 случаев, «Освобождение» от ответственности - 18 случаев, предложения о дополнительном заработке - 50 случаев.

По всем вышеуказанным противоправным деяниям возбуждены уголовные дела, виновные устанавливаются. В ведомстве призвали граждан не оставаться равнодушными и быть бдительными.