Пенсионерка в салатовом пальто пропала в Плюсском округе

65-летняя Надежда Назаренко (Котенькова) пропала в посёлке Заплюсье Плюсского муниципального округа. Со 2 ноября местонахождение женщины неизвестно, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, седые волосы. Была одета в пальто салатового цвета.

Волонтёры отмечают, что женщина нуждается в медицинской помощи. Для её поисков необходима помощь добровольцев.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Надежды Назаренко, просят обращаться по телефону горячей линии «ЛизаАлерт»: 8 (800) 700-54-52 или 112.