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Стилиста Сергея Зверева вызвали в полицию из-за пикета на Красной площади

На стилиста Сергея Зверева составят административный протокол за нарушение правил проведения митингов, сообщает «Интерфакс».

Фотографию врученной ему повестки о необходимости явиться в столичное управление внутренних дел «Китай-город» 24 апреля стилист разместил в своем инстаграме в понедельник.

В документе указывается, что Зверев должен прийти в полицию 24 апреля для составления на него административного протокола по части 5 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях - «Нарушение установленного порядка проведения митинга».

3 марта Зверев провел на Красной площади одиночный пикет против строительства завода на Байкале.

Санкция предусматривает штраф до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.