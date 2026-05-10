В США хаски воссоединилась с хозяином спустя 12 лет благодаря микрочипу

Собака породы хаски по кличке Сьерра воссоединилась со своим хозяином в США спустя 12 лет после пропажи благодаря микрочипу. Об этом сообщает журнал People.

«Простой микрочип <...> изменил всё», — написал офис шерифа округа Эрнандо в посте на Facebook* (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Сьерру нашли в плохом состоянии в Бруксвилле (штат Флорида) 8 апреля. Она поступила в приют службы защиты животных как бездомная. По описанию офиса шерифа, собака была худой, у нее отсутствовали пятна шерсти, она двигалась медленно — ее тело отражало износ времени и трудностей. Волонтеры приюта обработали собаку и просканировали на наличие микрочипа.

Чип привел их к номеру телефона хозяина по имени Брайс, который живет в Техасе. В офисе шерифа сообщили, что мужчина не видел свою собаку уже 12 лет. В последний раз он знал, что Сьерра была в Нью-Мексико, но со временем потерял счет, где она оказалась. При этом он никогда не переставал гадать, что с ней случилось, но и не думал, что когда-нибудь услышит о ней снова — особенно из приюта за 1,4 тыс. миль от него, в Бруксвилле, Флорида.

Когда Брайс увидел фотографии Сьерры, присланные из приюта, его сердце разбилось из-за ее состояния, но одновременно он был переполнен эмоциями, понимая, что у него появился шанс увидеть ее снова. В приюте собаке оказали полную помощь: медицинское лечение, медикаментозные ванны, ежедневные прогулки, обогащение и бесконечную любовь от сотрудников и волонтеров. В итоге Сьерру доставили к хозяину в Техас, где состоялось трогательное воссоединение спустя 12 лет разлуки. В офисе шерифа подчеркнули, что именно простой микрочип изменил всё и позволил вернуть питомца домой.