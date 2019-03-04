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Погребняку грозит дисквалификация за высказывание о темнокожих игроках

Российский футбольный союз изучит высказывания бывшего форварда сборной России Павла Погребняка, ныне выступающего за клуб «Урал», о темнокожих игроках в составе сборной России, рассказал ТАСС заместитель офицера РФС по борьбе с дискриминацией Александр Баранов.

В интервью СМИ Погребняк сказал, что отрицательно относится к участию в сборной России натурализованных иностранцев - в частности, бразильца Ари. Он назвал смешной ситуацию, когда за национальную команду России выступают темнокожие футболисты.

«Несомненно, РФС будет в ближайшее время рассматривать данный вопрос, и будет принято решение. По регламенту комитета по этике, возможны санкции от денежного штрафа - вплоть до временной дисквалификации футболиста», - прокомментировал ситуацию Александр Баранов.

Советник президента РФ по правам человека Михаил Федотов сказал, что высказывание Погребняка «попахивает расизмом».

«Я считаю, что в сборной России имеет право выступать любой футболист, который хорошо играет и имеет гражданство РФ. Цвет кожи, глаз, волос и всего остального не имеет никакого значения. Это должно быть очевидно каждому. Это высказывание Погребняка сильно попахивает расизмом», - заключил Михаил Федотов.