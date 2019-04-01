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В России и мире

Строители из России и Китая сомкнули железнодорожный мост через Амур

02.04.2019 19:52|ПсковКомментариев: 0

Строители железнодорожного моста через реку Амур сомкнули российскую и китайскую части сооружения, тем самым завершив ключевой этап работ, говорится в сообщении РФПИ, который финансирует проект через Российско-китайский инвестиционный фонд. Строительные работы, в том числе монтаж железнодорожного полотна, предполагается завершить до конца года, сооющает Тасс.

«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд Российской Федерации, объявляет о завершении ключевого этапа работ по строительству первого в истории железнодорожного моста через реку Амур на участке границы между РФ и КНР. Строители сомкнули российскую и китайскую части моста, произведя монтаж пролетного строения длиной свыше 130 метров и весом более 1 тысяи тонн», - отмечается в сообщении РФПИ.

Для завершения работ по возведению российской части мостового перехода предстоит выполнить монтаж железнодорожного полотна, а также завершить работы по сооружению сопутствующей транспортной инфраструктуры.

Соглашение о строительстве моста было подписано в 2013 году. По мосту в КНР планируется экспортировать железную руду, уголь, минеральные удобрения, лесную продукцию и другие товары.

Общая стоимость перехода составит около 18,8 млрд рублей. На 25% объект финансирует Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона, на 75% - РФПИ через российско-китайский фонд.

Напомним, строительство моста через реку Амур между Россией и Китаем началось в конце 2016 года. По завершении строительства он станет собственностью Амурской области и китайской провинции Хэйлунцзян с разграничением права собственности по линии госграницы.

Мостовой переход будет иметь пропускную способность до 20 млн тонн в год и соединит Еврейскую АО с китайской провинцией Хэйлунцзян. Мост будет соединен 120-километровой железнодорожной веткой с Транссибирской железнодорожной магистралью.

«Мы ожидаем, что мост создаст новые возможности сотрудничества российских и китайских компаний, будет способствовать значительному росту эффективности трансграничных перевозок и наращиванию экспортного потенциала наших экономик, позволив в полтора раза увеличить пропускную способность железнодорожных маршрутов между РФ и КНР», - отметил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Он добавил, что мостовой переход примерно на 700 км сократит расстояние транспортировки грузов до конечного потребителя.

«Важно, что запуск моста будет содействовать реализации задач, поставленных президентом РФ в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", а также Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», - сказал Дмитриев.

Источник: Псковская Лента Новостей
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