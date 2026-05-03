В двух граничащих с Россией странах объявили опасность БПЛА

В двух граничащих с Россией странах — в Латвии и Эстонии — объявили опасность беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об угрозе в Латвийской республике.

«Вооруженные силы Латвии информируют о возможной угрозе воздушному пространству в районах Алуксне, Балви, Лудзы, Резекне и Краславы», — говорится в сообщении. В ведомстве указали на «повторные случаи, когда иностранный беспилотный летательный аппарат входит в воздушное пространство Латвии». Военные также призвали жителей укрыться в помещениях.

Аналогичное заявление сделали представители МВД соседней Эстонии на своей странице в Faceebok* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta**, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Там предупреждения были направлены в районы Выруского и Ида-Вируского уездов, пишет .

25 марта на территории Латвии упал беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). 29 марта аналогичный инцидент произошел в Финляндии.

