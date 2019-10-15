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Ученые воссоздали облик девушки времен неолита по жвачке

По куску древней пережеванной смолы датские ученые воссоздали облик девушки, во рту которой он побывал. Также они выяснили ее происхождение и какие бактерии обитали у нее в ротовой полости. Ученые надеются, что дальнейшие подобные исследования позволят больше узнать не только о древних людях, но и об эволюции патогенов, попадавших в их пищеварительный тракт, пишет Газета.ру.

Почти 6000 лет назад в болотистой местности на юге Дании девушка выплюнула пережеванный кусок березовой смолы. В наши дни исследователи из Копенгагенского университета смогли выделить из этого куска ее геном, описать внешность, узнать, чем она питалась и какие бактерии обитали у нее во рту. О своих открытиях они рассказали в статье в журнале Nature Communications.

Двухсантиметровый кусочек смолы археологи нашли на острове Лолланн, где проводились подготовительные работы для строительства тоннеля, соединяющего Данию и Германию. Находка не была неожиданностью - на этой территории ранее уже попадались кости диких животных и скота, а также остатки рыболовецких ловушек, что говорило о регулярном присутствии древних людей на этой территории. Поселения находились, предположительно, в более сухих местах около 200 м отсюда, а к лагунам жители ходили рыбачить.

Но, к удивлению исследователей, им удалось выделить из смолы полный геном человека, который ее жевал.

«Это первый случай, когда у нас есть полный древний геном, полученный не из костей или зубов, а от чего-то еще», - подчеркивает молекулярный антрополог Ханнес Шредер, ведущий автор исследования.

Это была смуглая и темноволосая женщина с голубыми глазами. Точный возраст установить нельзя, но, так как жевание смолы было распространено среди детей, исследователи предполагают, что она была довольно юна. Вместе с ее ДНК в смоле обнаружились следы генома утки и фундука - очевидно, ими она перекусила перед тем, как жевать смолу. Кроме того, у девушки была непереносимость лактозы.

Зачем девушка жевала смолу, исследователи сказать не могут. Смола использовалась в качестве клея, и она могла пережевывать ее, чтобы размягчить. Или же хотела избавиться от зубной боли - у смолы есть антисептические свойства. А, может, и просто так.

Генетически девушка была ближе к охотникам-собирателям из континентальной части Европы, чем к тем, кто в те годы проживал на севере, отмечают исследователи. Интересно, что в то время в мире уже было достаточно развито сельское хозяйство. Однако переход к нему происходил постепенно и, вероятно, в этой местности основным способом добычи пищи оставались охота и собирательство.

Кроме того, исследователям удалось воссоздать микробиом ее рта.

Большинство бактерий оказались безвредными, однако ученые нашли также возбудителей пародонтита и пневмококковой пневмонии. Также они обнаружили вирус Эпштейна-Барр, с которым ассоциировано множество заболеваний, от герпеса до гипотиреоза. Однако девушка могла быть лишь носителем патогенов и не страдать при этом от вызываемых ими заболеваний.

Также интерес ученых вызвала и темная кожа девушки. В Северной Европе давно живут белокожие светловолосые люди - это позволяет их организму вырабатывать больше витамина D в условиях холодного климата с нехваткой солнечного света. Но, по всей видимости, всего несколько тысяч лет назад здесь был распространен совсем другой фенотип, и светлокожие люди появились совсем недавно.

«Это потрясающе, - говорит Теис Йенсен, один из исследователей. - Бывает, что не сохраняются кости, но смола сохраняется просто превосходно. Ее можно использовать вместо костей и получить много информации».

Авторы работы окрестили девушку Лолой - в честь названия острова.

Исследователи надеются, что в будущем им удастся получить больше генетических данных из кусочков смолы. Кроме того, если кости и зубы позволяют получить генетическую информацию лишь о самом человеке, с помощью смолы можно узнать также о бактериальном составе микрофлоры его рта - а, значит, изучить еще и древние патогены.

«Наши предки жили в другой среде и вели иной образ жизни, у них был другой рацион питания, и поэтому интересно узнать, как это отражалось на их микробиомах, - говорит Шредер. - Это способно помочь нам понять, как патогены эволюционировали и распространялись со временем, и что делает их особенно опасными в той или иной среде. Кроме того, это может позволить предсказать, как патоген будет вести себя в будущем, и как его можно локализовать или уничтожить».