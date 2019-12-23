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Михаил Ведерников: В Псковской области может быть использован опыт Петербурга по упрощенному визовому режиму

Опыт Санкт-Петербурга и Ленинградской области по упрощенному визовому режиму и режиму «Открытого неба» может быть использован и в Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 18 января, на встрече председателя Госдумы Вячеслава Володина с активом Псковской области сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Транслировать опыт соседнего региона на Псковскую область предложил депутат Псковской городской Думы Денис Иванов. «У нас есть, что показать людям. К тому же, по ту сторону страны много русскоязычных. Уверен, что упрощенный визовый режим увеличит количество туристов, финансовых потоков и решит проблему с естественной убылью населения», - высказался он.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ответ отметил, что Ленинградская область определена как пилотный регион по режиму «Открытого окна» и упрощенного визового режима. «Если будет все нормально, мы с 2022 года также сможем присоединиться к этому опыту».

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в свою очередь заверил, что этот вопрос еще будет обсуждаться с главой региона и и председателем Псковского областного Собрания.