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Вячеслав Володин принял участие в утреннем богослужении в честь Крещения в Псково-Печерском монастыре

У председатель Государственной Думы Вячеслава Володина продолжается командировка в Псковскую область, сообщается в его Инстаграм.

Фото из Инстаграм Вячеслава Володина

Сегодняшний день он встретил на утренней службе в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Там прошло праздничное богослужение в честь праздника Крещения Господня.

Как отмечается в Инстаграм спикера Госдумы, это один из самых крупных и известных мужских монастырей с многовековой историей. Название монастыря связано с находящимися в нем пещерами, называемыми «Богом зданныя». Годом основания монастыря считается 1473 год.

Монастырь ни разу за всю свою историю не закрывался.

Напомним, накануне Вячеслав Володин в рамках рабочей поездки в Псковскую область посетил особую экономическую зону «Моглино», осмотрел лакокрасочное производство, производственные цеха и химическую лабораторию, а также провел встречу с активом региона. В обсуждении вопросов социально-экономического развития субъекта приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, спикер Псковского областного Собрания Александр Котов, депутатский корпус областного Собрания, Псковской городской Думы, главы муниципальных образований..