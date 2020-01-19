Универ / Из первых уст

Наталья Ильина по итогам встречи с председателем Госдумы: ПсковГУ работает в связке с программой социально-экономического развития региона

Псковский государственный университет работает в связке с программой социально-экономического развития региона, заявила врио ректора вуза Наталья Ильина по итогам встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

По ее словам, на встрече глава региона представил основные параметры экономики, ключевые факторы, которые сдерживают ее развитие, озвучил наиболее острые вопросы экономической, демографической, социальной сфер.

«Губернатор доложил истинное положение, проблемные вопросы и результаты, которых смогла достичь сегодня Псковская область, - отмечает врио ректора. - В выступлении и ответах на вопросы Вячеслав Володин сделал акценты на задачах, поставленных Владимиром Путиным в Послании Президента Федеральному Собранию на 2020 год, а также инструментах и результатах нацпроектов в призме Псковской области».

По словам Натальи Ильиной, все стороны диалога были заинтересованы в вопросах подготовки качественных кадров, в особенности для социальной сферы - педагогов и врачей, а также разработке социального пакета, позволяющего оставить их в регионе для трудоустройства.

«Для меня лично и в целом для ПсковГУ это большая ответственность - отработать вместе с регионом эти задачи, - заявила Наталья Ильина. - В новой программе развития вуза, которая полностью сопряжена со стратегией социально-экономического развития Псковской области, мы работаем в трёх направлениях. Это обеспечение социальной сферы кадрами с учетом демографической картины по области, открытие новых программ для резидентов особой экономической зоны "Моглино", а также трансформация имеющихся образовательных программ подготовки инженерных кадров под заказы предприятий региона».

Добавим, что в настоящее время совместными усилиями федеральных и региональных властей разработана программа социально-экономического развития, цель которой — рост среднедушевых денежных доходов населения, снижение уровня безработицы, рост инвестиций в основной капитал на душу населения и повышение качества жизни граждан.

Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеслав Володин прибыл с рабочим визитом в Псковскую область, сообщается на официальном портале государственных органов Псковской области. 18 января Володин провел встречу с активом региона. В обсуждении вопросов социально-экономического развития субъекта приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, спикер Псковского областного Собрания Александр Котов, депутатский корпус областного Собрания, Псковской городской Думы, главы муниципальных образований, а также врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина.