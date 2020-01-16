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Юрий Сорокин о совещании с Вячеславом Володиным: Получился содержательный, обстоятельный и конструктивный диалог

«Получился очень содержательный, обстоятельный, а самое главное – конструктивный диалог», - так вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Юрий Сорокин прокомментировал сегодняшнюю встречу спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина с активом псковского региона. Свое мнение о заседании он высказал в Instagram.

«С коллегами по Псковскому областному Собранию приняли участие во встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Получился очень содержательный, обстоятельный, а самое главное – конструктивный диалог. Более чем за два часа задали спикеру российского парламента несколько десятков вопросов, которые напрямую касаются жителей Псковской области. Среди основных тем: увеличение финансирования программы комплексного развития сельских территорий и выравнивание бюджетной обеспеченности, от которой напрямую зависит укрепление экономики региона, - написал Юрий Сорокин. - В центре внимания также был и ряд социальных тем: обеспечение льготными лекарствами, ремонты медучреждений, решение проблемы застройки в особо охраняемых природных территориях».

Все вопросы Вячеслав Володин обещал детально рассмотреть и способствовать в их решении с учетом предложений депутатского корпуса Псковской области, заключил вице-спикер регионального парламента.