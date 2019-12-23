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С 1 марта в России доступ к порталу госуслуг и сайтам органов власти станет бесплатным

21.01.2020 16:19|ПсковКомментариев: 0

Доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти по всей стране будет бесплатным. Как пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Минкомсвязи РФ, на таких условиях пользоваться этими ресурсами можно будет с 1 марта 2020 года.

Источник: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Решение принято во вторник на совещании, которое провел исполняющий обязанности главы Минкомсвязи Константин Носков с крупнейшими операторами связи. Это первый шаг по реализации проекта «Доступный интернет», идею которого предложил президент в послании Федеральному Собранию.

Если тариф у человека не безлимитный, при пользовании бесплатными интернет-сервисами у него просто не будет тарифицироваться трафик. На указанные сайты можно будет зайти даже при нулевом балансе, уточнил представитель Минкомсвязи Евгений Новиков.

Напомним, президент России Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию 15 января. Говоря о проекте «Доступный интернет», глава государства уточнил, что необходимо обеспечить бесплатный доступ к социально-значимым интернет-ресурсам по всей стране.

Теги: #Путин #Госуслуги #президент #послание Путина Федеральному Собранию #интернет
Источник: Псковская Лента Новостей
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