 
В России и мире

Чемпионка Олимпийских игр, сестра певицы Нюши Мария Шурочкина чуть не сгорела из-за биокамина в Москве

1

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и сестра певицы Нюши Мария Шурочкина чуть не сгорела из-за биокамина в Москве, сообщает канал «Mash на спорте» в Мах.

Фото: Мария Шурочкина / ВКонтакте

По данным Mash, всё произошло, когда она заправляла биокамин в своей квартире на 17-м этаже в ЖК «Свой». На спортсменке вспыхнула одежда. Поэтому у неё ожоги I и II степени. Марию Шурочкину госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Мария Шурочкина дважды брала золото ОИ (Рио-де-Жанейро-2016 и Токио-2021), а также становилась многократной чемпионкой мира и Европы. Она также является младшей сестрой певицы Нюши. Её отец Владимир Шурочкин ранее выступал в составе группы «Ласковый май».

Площадь ожогов Марии Шурочкиной увеличилась до 32% тела. Врачи переквалифицировали её состояние со среднего на тяжёлое из-за угрозы жизни.

По данным Mash на спорте, у спортсменки нет кожи на голове, шее, груди, животе, руках и кистях. Поэтому в этих местах нарушено кровообращение, из-за чего отмирают клетки и начинается некроз тканей. Состояние Шурочкиной ухудшилось до тяжёлой степени, так как есть угроза жизни из-за риска шока, обезвоживания и инфекций.

Предварительно, ей грозит несколько операций (в том числе по пересадке кожи). Самый тяжёлый сценарий — если на ней была синтетическая одежда. В таком случае ткани могут пригорать к плоти и повышать риск заражения повреждённых участков.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026