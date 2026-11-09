Чемпионка Олимпийских игр, сестра певицы Нюши Мария Шурочкина чуть не сгорела из-за биокамина в Москве

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и сестра певицы Нюши Мария Шурочкина чуть не сгорела из-за биокамина в Москве, сообщает канал «Mash на спорте» в Мах.

Фото: Мария Шурочкина / ВКонтакте

По данным Mash, всё произошло, когда она заправляла биокамин в своей квартире на 17-м этаже в ЖК «Свой». На спортсменке вспыхнула одежда. Поэтому у неё ожоги I и II степени. Марию Шурочкину госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Мария Шурочкина дважды брала золото ОИ (Рио-де-Жанейро-2016 и Токио-2021), а также становилась многократной чемпионкой мира и Европы. Она также является младшей сестрой певицы Нюши. Её отец Владимир Шурочкин ранее выступал в составе группы «Ласковый май».

Площадь ожогов Марии Шурочкиной увеличилась до 32% тела. Врачи переквалифицировали её состояние со среднего на тяжёлое из-за угрозы жизни.

По данным Mash на спорте, у спортсменки нет кожи на голове, шее, груди, животе, руках и кистях. Поэтому в этих местах нарушено кровообращение, из-за чего отмирают клетки и начинается некроз тканей. Состояние Шурочкиной ухудшилось до тяжёлой степени, так как есть угроза жизни из-за риска шока, обезвоживания и инфекций.

Предварительно, ей грозит несколько операций (в том числе по пересадке кожи). Самый тяжёлый сценарий — если на ней была синтетическая одежда. В таком случае ткани могут пригорать к плоти и повышать риск заражения повреждённых участков.