Работодателей «завалили» заявлениями на отпуск и отгулами из-за выхода игры GTA 6 19 ноября, сообщила Baza в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Baza / Мах

Как рассказала одна из поклонниц игры, она взяла отпуск с 19 по 27 ноября, чтобы спокойно поиграть в новинку. По ее словам, еще трое коллег тоже хотели освободить эти дни, но она договорилась с начальством еще в августе. Теперь им придется искать другие варианты.

Девушка решила подстраховаться после опыта с GTA 5. Во время ее выхода она училась в колледже и несколько дней спала всего по три-четыре часа, практически забросив учебу. Повторять это во время рабочей недели она не хочет.

Тем временем в интернете уже шутят над теми, кто пытается получить выходные ради игры: публикуют мемные заявления на отпуск из-за внезапного приезда «американских родственников» — дяди Джейсона и тети Люсии, которые являются главными героями GTA 6.

Уточняется, что GTA VI выйдет спустя 13 лет после предыдущей части. Многие разработчики игр также отложили свои релизы из-за опасений быть незамеченными.