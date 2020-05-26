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В МИД назвали условие открытия российско-белорусской границы

Возобновление сообщения между Россией и Белоруссией, которое было прекращено из-за ситуации с пандемией, произойдет, как только позволит эпидемическая ситуация. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, выразив надежду на открытие российско-белорусской границы в ближайшей перспективе.

«Насколько мне известно, будут предприняты шаги, как только станет более ясной перспектива с динамикой самой пандемии», - цитирует Руденко ТАСС.

Он подчеркнул, что ни у одной из сторон нет желания сохранять нынешнюю ситуацию с закрытием границы, это не соответствует интересам государств.

«Граница между Белоруссией и Россией должна быть открыта, будь то авиационная или иная. Я думаю, так и будет, как только эта всеобщая пандемия пойдет на реальную убыль и соответствующие органы с нашей стороны и со стороны Белоруссии придут к однозначным выводам, что пора снимать все существующие ограничения. Я думаю, что в ближайшее время мы все-таки увидим границу опять в свободном, открытом режиме», - отметил замглавы МИД РФ.