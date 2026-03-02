Умер драматург и автор пьесы «Баба Шанель» Николай Коляда

В возрасте 68 лет умер директор и художественный руководитель «Коляда-театра» Николай Коляда. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в своем Telegram-канале..

Фото: Денис Паслер / Telegram

«Невосполнимая утрата не только для Свердловской области, но и всей России. Ушел из жизни выдающийся драматург, актер, режиссер Николай Владимирович Коляда. Всю свою жизнь он посвятил театральному искусству и всегда оставался верен себе», — написал губернатор.

26 февраля Николая Коляду госпитализировали в реанимацию в Екатеринбурге, пишет «Коммерсант». 27 февраля режиссера ввели в медикаментозный сон и подключили к ИВЛ. Telegram-канал Baza сообщал, что у драматурга заподозрили рак желудка.

Николай Коляда родился 4 декабря 1957 года в Казахстане. В 2001 году он зарегистрировал в Екатеринбурге «Коляда-театр», а в 2009 году под его художественным руководством был создан Центр современной драматургии. Является заслуженным деятелем искусств РФ, лауреатом Международной премии имени К.С. Станиславского. Выступил автором более 100 пьес, которые были показаны на сценах ведущих театров страны и мира. В частности, в 2009 и 2010 годах под его руководством прошли гастроли «Коляда-театра» во Франции.

Николай Коляда также был участником Пушкинского театрального фестиваля. Премьера спектакля «Баба Шанель» по его пьесе недавно состоялась в псковском театре.