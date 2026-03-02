Израиль заявил о начале наступательной операции в Ливане

Начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир объявил о наступательной операции в Ливане.

«Мы начали наступательную операцию против "Хезболлы" <...>. Мы находимся не только в обороне, но и в нападении. Нужно готовиться к долгим дням боев (на северном фронте. — прим. ред.)», — заявил он на совещании с военными.

Замир утверждает, что «Хезболла» начала кампанию против Израиля и несет ответственность за эскалацию. Также он поручил готовиться к непрерывным наступательным действиям.

Ночью в понедельник ЦАХАЛ нанесла удары по нескольким районам Ливана. Тель-Авив назвал их целью объекты «Хезболлы». Как сообщил телеканал Al Hadath, одной из жертв атак стал глава парламентского блока движения Мохаммед Раад.

По данным ливанских властей, всего от израильской агрессии погиб 31 человек, 149 получили ранения. При этом президент страны Джозеф Аун подчеркнул, что Бейрут не имеет отношения к пуску ракет по Израилю, пишет РИА Новости.

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак США и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.

По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.

В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.