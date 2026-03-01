 
В России и мире

Трамп пригрозил ещё сильнее ударить по Ирану

2

Президент США Дональд Трамп сделал предупреждение Ирану, готовящему новую волну атак.

Фото: AP Photo / Mark Schiefelbein

«Тегеран только что заявил, что собирается нанести очень сильный удар сегодня. Однако им не стоит этого делать, иначе мы ударим по ним с невиданной силой», — написал он в соцсети Truth Social. 

В ночь на воскресенье иранское гостелевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. По данным агентства Fars, жертвами атак США и Израиля также стали дочь, зять, внука и невестка аятоллы. Комментируя эту новость, Трамп заявил, что теперь достичь дипломатического урегулирования якобы будет проще, пишут РИА Новости.

 
Напомним, что вчера, 27 февраля, США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
 

 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026