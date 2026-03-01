Трамп пригрозил ещё сильнее ударить по Ирану

Президент США Дональд Трамп сделал предупреждение Ирану, готовящему новую волну атак.

Фото: AP Photo / Mark Schiefelbein

«Тегеран только что заявил, что собирается нанести очень сильный удар сегодня. Однако им не стоит этого делать, иначе мы ударим по ним с невиданной силой», — написал он в соцсети Truth Social.

В ночь на воскресенье иранское гостелевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. По данным агентства Fars, жертвами атак США и Израиля также стали дочь, зять, внука и невестка аятоллы. Комментируя эту новость, Трамп заявил, что теперь достичь дипломатического урегулирования якобы будет проще, пишут РИА Новости.

Напомним, что вчера, 27 февраля, США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.