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В России и мире

Фонд помощи раненым и задержанным на протестах белорусам собрал миллион долларов

12.08.2020 07:15|ПсковКомментариев: 0

Фонд помощи раненым и задержанным на протестах белорусам собрал один миллион долларов. Об этом сообщил один из организаторов сбора средств, журналист Алексей Леончик на своей странице в соцсети Facebook.

Кампания проводится в этой же соцсети, на текущий момент пожертвования сделали более 21 тысячи пользователей. Изначально сбор средств проводился для компенсации штрафов арестованных, но затем организаторы решили направить часть средств на лекарства и реабилитацию раненых. «Но и количество арестованных по всей стране на тысячи показывает, что штрафов станет больше, а значит, их компенсация снова становится актуальной», - отметили они.

«Завтра мы выложим протокол, как обращаться за помощью тем, кто пострадал в столкновениях», - пообещал подписчикам Алексей Леончик.

Ранее белорусский Минздрав сообщил, что на фоне массовых протестов госпитализация потребовалась более чем 200 гражданам страны.

Отмечается, что это число охватывает лишь тех, кто сам обратился за медицинской помощью за последние два дня, сейчас они лечатся в стационарах.

Массовые несанкционированные акции проходят в некоторых белорусских городах с 9 августа. Протестующие не согласны с итогами выборов, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко лидирует с большим отрывом. 10 августа в Минске силовики разогнали демонстрантов и разрушили построенные ими баррикады в районе метро «Пушкинская», используя спецтехнику и светошумовые гранаты. Однако во вторник, 11 августа, протесты вспыхнули с новой силой.

Теги: #Белоруссия
Источник: Псковская Лента Новостей
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