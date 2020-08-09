Политика

ЦИК Белоруссии объявила победителя выборов президента

Глава Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина огласила предварительные итоги выборов президента.

Действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов на фоне масштабных протестов, охвативших ночью почти всю страну, пишет «Росбалт».

Ближайшая соперница Лукашенко Светлана Тихановская заручилась поддержкой 9,90% избирателей (574 тыс. человек).

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В общей сложности в голосовании приняли участие 5 млн 790 тыс. человек, явка на выборах составила 84,23%. При этом 6,02% избирателей проголосовали против всех.

Сама глава ЦИК заявила, что ее ночью эвакуировали из дома правительства в Минске из-за беспорядков в городе.

По данным правоохранителей, в результате жесткого разгона протестов один человек погиб, еще трое тяжело пострадали и десятки получили различные травмы. Число задержанных — от 80 до 120 человек.