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Политика

Евросоюз пригрозил принять меры против Белоруссии за подавление протестов

11.08.2020 22:19|ПсковКомментариев: 3

Евросоюз готов принять меры против лиц, «ответственных за насилие и необоснованные аресты» в Белоруссии. Об этом сообщается в официальном заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

В Евросоюзе считают, что руководители страны применяют непропорциональное насилие в отношении протестующих, пишет РИА Новости.

«Кроме того, заслуживающие доверия отчеты местных наблюдателей показывают, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам… Именно на этом фоне мы будем оценивать действия белорусских властей по урегулированию текущей ситуации», - говорится в сообщении. Жозеп Боррель также заявил, что прошедшие выборы «не были ни свободными, ни справедливыми».

Массовые несанкционированные акции проходят в некоторых белорусских городах с 9 августа. Протестующие не согласны с итогами выборов, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко лидирует с большим отрывом.

Теги: #выборы президента #Белоруссия #политика
Источник: Псковская Лента Новостей
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