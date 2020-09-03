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МВД Белоруссии и Росгвардия заключили соглашение о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве заключили министерство внутренних дел Белоруссии и федеральная служба войск национальной гвардии России. Документ, подписанный 19 ноября, опубликовали в ночь на 18 декабря на правовом интернет-портале Белоруссии.

Соглашение предусматривает такие направления сотрудничества, как охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, охрана важных государственных объектов, специальных грузов, борьба с терроризмом и экстремизмом, государственный контроль в области оборота оружия, обеспечение безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, охрана особо важных и режимных объектов, обеспечение мероприятий силовой поддержки по противодействию преступности и другие направления, пишет ТАСС.

Документ предусматривает обмен опытом, проведение консультаций, семинаров, конференций и учебно-методических сборов, проведение совместных учений, участие в качестве наблюдателей в командно-штабных и тактико-специальных учениях, научно-исследовательскую деятельность, обмен законодательными и иными нормативными правовыми актами, научно-технической литературой и информацией, а также координацию деятельности по вопросам, возникающим в процессе сотрудничества, включая создание совместных рабочих групп.

Соглашение вступило в силу с момента подписания.