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Алиса Фрейндлих госпитализирована в Санкт-Петербурге

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих госпитализирована в Санкт-Петербурге с коронавирусом. Она находится в реанимации, ее состояние стабильное, сообщили в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова (БДТ).

Фото: ТАСС

«В настоящий момент актриса получает интенсивную терапию под постоянным контролем врачей, в связи с чем и находится в реанимационной палате. Состояние Алисы Фрейндлих стабильное», - сказали в театре. В БДТ уточнили, что актриса попала в клиническую больницу №122 им. Л. Г. Соколова ФМБА России 25 декабря, передает ТАСС.

В городском комитете по культуре, состояние актрисы «не критическое». «Комитет (находится) на постоянной связи с дирекцией театра. Все, что необходимо, любую помощь мы, конечно же, оказываем», - сказала представитель комитета.

23 декабря в БДТ сообщили об отмене спектакля «Волнение» с участием Фрейндлих, запланированного на 28 декабря.

Представитель клинической больницы №122 им. Л. Г. Соколова подтвердил, что в медучреждении находится Алиса Фрейндлих, а также ее дочь, актриса театра и кино Варвара Владимирова.