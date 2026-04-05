Впервые в России родились однояйцевые четверняшки

Однояйцевые четверняшки родились в Санкт-Петербурге, это первый такой случай в стране, сообщили в роддоме №17.

«На сроке 32 недели на свет появились четыре очаровательные сестренки. По расчетной статистике монохориальная — "однояйцевая" четверня — один случай на 15,5 миллиона родов. В стране не описано таких уникальных родов», — написало медицинское учреждение в социальной сети «ВКонтакте».

Вес новорожденных девочек составляет от 1,36 до 1,64 килограмма, рост — от 37 до 41 сантиметра. По оценке специалистов, это прекрасные показатели.

«Для 32-й недели беременности это отличный результат, который стал возможен благодаря правильной тактике ведения мамы на дородовом отделении и мастерству врачей», — добавили в роддоме.

Каждого из четырех младенцев сразу после рождения принимали неонатологи и медсестры, чтобы обеспечить бережный уход и поддержку с первых секунд жизни.