В России и мире

Петербург впервые обогнал Москву по числу заболевших коронавирусом за сутки

За минувшие 24 часа в России выявлено 23 351 новый случай заболевания COVID-19 в 84 регионах. Об этом в понедельник, 4 января, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник опустился до 0,92. Это минимум с 28 июня, уточняет ТАСС.

В Петербурге за минувшие сутки подтвердили 3657 случаев коронавируса, в Ленобласти – 218. Всего в городе за эпидемию заразились свыше 257 тыс. человек, в области – свыше 24 тыс. Петербург впервые стал лидером по зараженным.

Москва, где ранее обычно выявляли больше всего случаев коронавируса, оказалась на втором месте - 3591 случай. Это минимум с 8 октября.

За минувшие сутки в России зафиксировано 482 летальных исхода, полностью выздоровело 21 154 человека.