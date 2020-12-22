Умер сыгравший в «Вечном зове» и «Большой перемене» Валерий Хлевинский

На 78-м году жизни скончался народный артист России, актер Валерий Хлевинский, сообщают «Известия» со ссылкой на МХТ им. А.П. Чехова.
Причина смерти не уточняется. Согласно сообщению, прощание с артистом состоится 11 января, похороны пройдут на Троекуровском кладбище.
Валерий Хлевинский родился 14 ноября 1943 года. Окончил Школу-студию МХАТ, а после был принят в труппу театра «Современник». В 2001 году пришел в МХТ имени Чехова. Преподавал актёрское мастерство в Школе-студии МХАТ.
Актер известен по ролям в таких фильмах, как «Вечный зов», «Большая перемена», «Следствие ведут ЗнаТоКи», и многих других.
В театре принимал участие в постановках «Последняя жертва», «Белая гвардия», «Кошки мышки», «Не всё коту масленица» по одноименной пьесе Островского.
Актеру были присвоены звания Заслуженного артиста РСФСР и народного артиста России.