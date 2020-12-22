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Умер легендарный телевизионный криминалист Михаил Виноградов

Известный психиатр и криминалист скончался в первых числах января. Михаил Виноградов часто выступал в качестве эксперта в программах каналов ТНТ и НТВ, сообщает Стархит.



Источник: Стархит

Многие зрители шоу «Битва экстрасенсов» запомнили Виноградова, который появлялся в нескольких сезонах передачи. По результатам испытаний психиатр и криминалист оценивал тех магов, которые достойны пройти в финал.

Михаил Виноградов много лет сотрудничал с ФСБ и МВД. Его интересовали поведение человека в экстремальных ситуациях и формирование психологического портрета преступника.

Telegram-канал Mash уточняет, что Михаил Виноградов скончался с диагнозом «коронавирус».