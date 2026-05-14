Первые пять пациентов получили вакцину от рака кишечника

Российскую вакцину от рака ожидают 35 пациентов, из них первые пять уже получили препарат и находятся на лечении. Об этом рассказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«Начали мы этот процесс в марте, и первый вакцинированный уже провел шесть введений вакцины. Пока нужно сказать, что вакцина хорошо переносится, она безопасна, и она дает тот иммунный ответ, который адекватен, то есть тот, на который мы рассчитывали», — сказала эксперт.

По словам главы ФМБА, вакцина изготавливается персонифицированно, на основе генетических материалов каждого больного. С декабря действует интернет-портал, на котором больные могут подать заявление на включение в реестр ожидающих вакцины. После этого в течение пяти рабочих дней ведущие специалисты-онкологи проводят консилиум, чтобы понять, существует ли необходимость провести вакцинацию, пишут «Известия».

Вероника Скворцова также уточнила, что пока речь идет только о раке кишечника. А для того, чтобы судить об эффективности действия вакцины, нужно пронаблюдать вакцинированного хотя бы несколько месяцев.

