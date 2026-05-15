Российские врачи начали применять ксенон во время МРТ у детей

В Москве впервые применили ксенон для проведения общей анестезии во время магнитно-резонансной томографии (МРТ) у детей, которые из-за эпилепсии, расстройств аутистического спектра и других особенностей здоровья не могут долго сохранять неподвижность, это делает исследования более безопасными, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.
В департаменте отметили, что методику внедрили специалисты Научно-практического центра специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого. В рамках внедрения кабинет дооснастили совместимым с МРТ анестезиологическим оборудованием и системами подачи и улавливания ксенона, а также разработали протоколы его применения - от отбора и подготовки пациентов до мониторинга состояния и обеспечения безопасности во время исследования, пишет Интерфакс.
Ксенон - инертный медицинский газ и единственный анестетик с доказанными нейропротективными свойствами. Он был зарегистрирован в России в качестве медицинского препарата и применяется в клинической практике более двух десятилетий. Однако ранее его не использовали для обеспечения анестезии в условиях МРТ для пациентов с патологиями центральной нервной системы, пояснили в департаменте.