Российские врачи начали применять ксенон во время МРТ у детей

В Москве впервые применили ксенон для проведения общей анестезии во время магнитно-резонансной томографии (МРТ) у детей, которые из-за эпилепсии, расстройств аутистического спектра и других особенностей здоровья не могут долго сохранять неподвижность, это делает исследования более безопасными, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

«Некоторым детям по состоянию здоровья трудно сохранять полную неподвижность, необходимую для высокоточной диагностики, поэтому иногда требуется применение общей анестезии. (...) Так, недавно они впервые применили ксенон для выполнения МРТ. Это позволило рассмотреть альтернативный подход с минимальным потенциальным воздействием на развивающуюся нервную систему, а также задействовать нейропротективные свойства этого газа, что особенно важно для детей с заболеваниями центральной нервной системы», - приводятся слова главного внештатного детского специалиста анестезиолога - реаниматолога Ивана Афукова в сообщении, размещенном на сайте департамента в пятницу.

В департаменте отметили, что методику внедрили специалисты Научно-практического центра специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого. В рамках внедрения кабинет дооснастили совместимым с МРТ анестезиологическим оборудованием и системами подачи и улавливания ксенона, а также разработали протоколы его применения - от отбора и подготовки пациентов до мониторинга состояния и обеспечения безопасности во время исследования, пишет Интерфакс.

«Именно такие решения позволяют нам делать высокоточную диагностику максимально щадящей и безопасной для юных москвичей. В дальнейшем планируется расширение клинических исследований по применению ксенона во время лучевых исследований. По мере накопления клинических данных методику смогут масштабировать и на другие группы заболеваний», - сообщил врач.

Ксенон - инертный медицинский газ и единственный анестетик с доказанными нейропротективными свойствами. Он был зарегистрирован в России в качестве медицинского препарата и применяется в клинической практике более двух десятилетий. Однако ранее его не использовали для обеспечения анестезии в условиях МРТ для пациентов с патологиями центральной нервной системы, пояснили в департаменте.