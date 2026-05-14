Экс-замглавы Минприроды Буцаеву заочно предъявили обвинение в мошенничестве

Бывшему заместителю главы Минприроды Денису Буцаеву заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Буцаеву заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, он объявлен в международный розыск», - сообщил собеседник ТАСС.

В электронной базе данных Тверского суда Москвы указано, что следствие требует заочного ареста для экс-чиновника.

Ему грозит в РФ до 10 лет колонии и штраф в размере до 1 млн рублей. Буцаев находится за пределами России, он объявлен в федеральный розыск.

Буцаев родился 7 марта 1977 года. 23 апреля 2026 года он подал в отставку по собственному желанию. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал освобождение от должности Буцаева в тот же день.