Яну Лантратову назначили уполномоченным по правам человека в РФ

Государственная Дума на пленарном заседании 14 мая рассмотрела вопрос о назначении на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Решение принималось на конкурентной основе: в результате большинством голосов была поддержана кандидатура Яны Лантратовой. За нее проголосовал 301 депутат, сообщается на сайте ГД.

Ранее в соответствии со статьей 155 регламента ГД в Государственную Думу были внесены три кандидатуры на должность уполномоченного. Фракция КПРФ выдвинула члена комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артема Прокофьева, фракция ЛДПР — первого заместителя председателя комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Ивана Сухарева, фракция «Справедливая Россия» — Яну Лантратову, председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Ее кандидатуру поддержала фракция «Единая Россия».

Состоялись выступления всех трех кандидатов, они ответили на вопросы депутатов.

Государственная Дума поблагодарила за работу Татьяну Москалькову, которая занимала должность уполномоченного по правам человека с 2016 года в течение двух сроков. Председатель ГД Вячеслав Володин подчеркнул, что ей проделана «важная и большая работа».

«Именно Татьяна Николаевна постаралась сделать все для того, чтобы во главе этой работы был человек и его проблемы. Она ушла от политизации», — сказал он. По словам председателя ГД, количество обращений за то время, когда Татьяна Москалькова возглавила институт уполномоченного, выросло в три раза. «Это о чем говорит? Профессионал. И мы, депутаты, к ней обращались», — отметил председатель ГД.

Вячеслав Володин выразил надежду, что новый уполномоченный будет руководствоваться теми же принципами.