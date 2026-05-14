Высший антикоррупционный суд Украины арестовал экс-главу президентского офиса Ермака

Высший антикоррупционный суд Украины арестовал экс-главу офиса украинского президента Андрея Ермака на два месяца с возможностью выхода под залог в размере 140 млн грн. Об этом сообщает УНИАН.

Ермак после решения суда заявил, что обвинения не признает и намерен подать апелляцию. «Я остаюсь на Украине. Мне нечего скрывать», — добавил он. Ермак отметил, что у него нет 140 млн гривен для внесения залога, адвокаты будут искать средства «среди друзей и знакомых».

«Важно, чтобы правосудие было независимым, без влияния. Я хочу на своем примере показать, что я этим [влиянием] не пользуюсь», — сказал Ермак накануне.

Адвокат Ермака Игорь Фомин, выступая на заседании Высшего антикоррупционного суда в среду, заявил, что сообщение о подозрении является необоснованным. Он настаивал, что сторона обвинения не аргументировала свою позицию о необходимости ареста Ермака. «Содержание под стражей является исключительной мерой пресечения, которая применяется исключительно в случае, если прокурор докажет, что ни одна из более мягких мер пресечения не сможет предотвратить риски», — сказал Фомин (цитата по «Интерфакс-Украина»).

11 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили Ермаку подозрение. Правоохранительные органы считают его участником организованной группы, которая причастна к легализации 460 млн грн (более $10,4 млн) на элитном строительстве в Киевской области, пишет РБК.

На опубликованных записях Ермак фигурирует как Р2. По версии следствия, в 2021 году и начале 2022-го он обсуждал с дизайнером обустройство особняка в кооперативе «Династия», сообщало издание «Страна». Стройку курировал Алексей Чернышов, который на тот момент был министром развития общин и территорий Украины.

Антикоррупционные ведомства полагают, что участники преступной схемы договорились построить четыре резиденции для проживания в них. Финансирование работ, среди прочего, скрывали посредством наличных, полученных преступным путем. По версии следствия, за время строительства было отмыто $9 млн.

Ермак назвал выдвинутое в отношении него подозрение необоснованным. Он пожаловался на «беспрецедентное публичное давление» на правоохранительные органы, а также заявил, что останется на Украине.

12 мая суд отложил избрание меры пресечения Андрею Ермаку из-за большого объема дела: оно состоит из 16 томов по 250 страниц.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Ермака с должности главы своего офиса в ноябре 2025 года. Ранее в тот же день к нему пришли с обысками сотрудники НАБУ и САП. Ермак фигурировал в расследовании «Мидас». Это коррупционная схема вокруг госконцерна «Энергоатом» (оператор украинских АЭС), организатором которой считают бизнесмена и соратника Зеленского Тимура Миндича.