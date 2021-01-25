В России и мире

По уровню демократии Россию поставили в один ряд с Китаем и Эфиопией

Пандемия вызвала беспрецедентный откат демократических свобод в 2020 году. К такому выводу пришло британское издание The Economist, которое подвело итоги минувшего года, составив индекс демократии для всех стран мира.

Россию журнал поставил на 124-ю строчку индекса и отнес к группе стран с авторитарным режимом, поставив в один ряд с Китаем, Казахстаном, Ираном, Венесуэлой, Беларусью, Эфиопией и рядом других стран. Впрочем, согласно индексу The Economist, еще хуже с демократией дела обстоят в Туркменистане, Таджикистане, Йемене, Сирии, Ливии, Чаде или Йемене (красные зоны рейтинга).

Лидерами по уровню демократии в мире журнал назвал северные европейские страны: Норвегию, Финляндию, Исландию и Швецию, а также Канаду и Новую Зеландию. Ни пандемия, ни политика не отразились на свободах граждан этих государств.

США заняли 25 строчку и остались в категории стран с «несовершенной демократией» из-за политических проблем и штурма Капитолия, который произошел во время электорального цикла.

В целом издание обращает внимание, что в мире только 8,4% населения Земли живут при полной демократии, тогда как в авторитарных режимах около 66%. На снижение уровня демократии повлияли коронавирусные ограничения, вводимые правительствами. Даже для свободолюбивой Франции эксперты ухудшили рейтинг из-за чрезвычайных мер и ограничений свободы слова на фоне протестов.