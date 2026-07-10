Wildberries опровергла данные о проблемах с доставкой из-за нехватки топлива

Информация о проблемах с доставкой заказов Wildberries из-за ситуации с топливом не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Ранее несколько Telegram-каналов сообщил о том, что маркетплейс начал отменять заказы из-за сложностей с доставкой.

«Информация о проблеме с доставкой заказов из-за ситуации с топливом не соответствует действительности», — прокомментировали в РВБ.

Там объяснили, что уведомление является стандартным сервисным сообщением, которое автоматически направляется покупателям в случаях, когда выполнение заказа становится невозможным по различным причинам. Это могут быть, в частности, технические особенности обработки заказа, вопросы доступности товара или иные операционные факторы.

Представители компании обратили внимание, что такие уведомления не свидетельствуют о введении каких-либо новых правил или изменений в работе платформы, пишет ТАСС.