Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
счет за воду - оплати задолженность без пени
История развития, качества и новых технологий
Подарки, которые не забываются
Знак качества фабрики обуви Nordman
Жить и строить нацпроекты помогают
«Деревня Соловьи» - наше качество
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё В России и мире 25.01.2021 11:051 Российские ученые впервые сфотографировали британский штамм коронавируса 25.02.2021 09:060 Мужчина убил соседку и приготовил ее сердце с картофелем 25.02.2021 08:007 МИД предложил устранить зависимость России от «ядовитого» доллара 25.02.2021 07:377 В Эстонии заявили об «оккупации» Россией части Псковской области 24.02.2021 22:305 СМИ узнали о строительстве 145-метровой яхты для Абрамовича 24.02.2021 18:0713 Путин заявил о подготовке новых антироссийских провокаций
 
 
 
Самое популярное 19.02.2021 22:584 В Псковской области снова зафиксирован всплеск заболеваемости COVID-19 24.02.2021 12:2218 Жителя Пыталовского района будут судить за оскорбление губернатора 18.02.2021 18:3610 Мурманчане рассказали о нюансах переезда в Псков 18.02.2021 07:000 В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет псковичей 23 февраля 22.02.2021 11:366 Женщина-водитель погибла при столкновении трех автомобилей в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

В Эстонии заявили об «оккупации» Россией части Псковской области

25.02.2021 07:37|ПсковКомментариев: 7

Эстонии не нужен пограничный договор с Россией, поскольку РФ якобы оккупировала часть территории республики. Об этом заявил спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас, пишет газета «Известия».

Фото: Алексей Матвеев

«В этом году мы отметили 101-ю годовщину со дня подписания Тартуского мирного договора между Эстонией и Россией. Тартуский мирный договор, закрепленный в нашей Конституции, действует и сегодня в соответствии с международным правом», — приводит слова политика телеканал Etvpluss.

По его словам, действует граница, определенная документом, несмотря на «оккупацию» Россией Печор и территории за Нарвой.

Политик заявил, что у Эстонии нет обязательств «узаконивать преступную оккупацию» и заключать с Москвой «идущее на уступки вероломное соглашение о границе, о чем говорит правительство».

2 января Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор действителен и находится в реестре действующих международных договоров ООН. Следовательно, после восстановления независимости Эстония была признана правопреемником государства, образованного в 1918 году, «во всех проявлениях, включая государственную границу».

20 ноября МИД России напомнил Таллину, что Тартуский мирный договор стал частью истории, поэтому Москва не собирается обсуждать территориальные претензии.

Договор был заключен между РСФСР и Эстонией в 1920 году. Россия передавала Эстонии территории Печорского района Псковской области и так называемой Эстонской Ингерманландии (сейчас — часть Кингисеппского района Ленинградской области), а также правобережье реки Нарва (сейчас находится в составе Сланцевского района Ленинградской области). Территории вернулись в состав РФ в 1944 году.

Теги: #Псковская область #Россия #Эстония #международные отношения
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 7Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к идее ввести ограничения по весу для жителей России и чиновников - до 80 и 100 кг?
В опросе приняло участие 134 человека
25.02.2021, 10:050 Законопроект о патентной системе налогообложения доработали с учетом пожеланий псковского бизнеса 25.02.2021, 09:570 Пыталовских преступников заставили вернуть потраченные на лечение потерпевших деньги 25.02.2021, 09:550 В псковском МРЭО продолжается прием в порядке живой очереди 25.02.2021, 09:490 Более 100 метров труб горячего водоснабжения прочистили в Пскове за день
25.02.2021, 09:320 Псковича отправили на 11 лет в колонию за убийство собутыльника 25.02.2021, 09:200 Продовольственные карточки предложили дать получателям жилищных субсидий 25.02.2021, 09:060 Мужчина убил соседку и приготовил ее сердце с картофелем 25.02.2021, 08:580 Возможность третьей волны заболеваемости коронавирусом оценили в РФ
25.02.2021, 08:570 Жилой дом сгорел в Великих Луках 25.02.2021, 08:470 В Псковской области прошел день совместной боевой подготовки в подразделениях ВВС и ПВО 25.02.2021, 08:360 В России предложили ужесточить наказание за избиение несовершеннолетних 25.02.2021, 08:240 В Псковской области мужчин приглашают на более высокую зарплату, чем женщин
25.02.2021, 08:120 Метеозависимым людям посоветовали простой способ улучшить самочувствие 25.02.2021, 08:007 МИД предложил устранить зависимость России от «ядовитого» доллара 25.02.2021, 07:460 В Пскове ищут волонтеров для поддержки голосования за объекты благоустройства 25.02.2021, 07:377 В Эстонии заявили об «оккупации» Россией части Псковской области
25.02.2021, 07:200 «Звонок врача» могут заказать псковичи-родственники пациентов с коронавирусом 25.02.2021, 07:011 Госдума планирует увеличить штрафы за лесные пожары в 10 раз 24.02.2021, 23:352 Пункты вакцинации в Пскове работают без выходных 24.02.2021, 23:030 Жителя Середки будут судить за нападения с ножом, угрозу убийством и избиение сына
24.02.2021, 22:350 О социальных программах для молодых семей расскажут эксперты на онлайн-семинаре 24.02.2021, 22:305 СМИ узнали о строительстве 145-метровой яхты для Абрамовича 24.02.2021, 22:180 Два человека пострадали в столкновении легкового автомобиля с большегрузом в Стругокрасненском районе 24.02.2021, 22:030 Количество взявших кредиты наличными псковичей в январе выросло на 1%
24.02.2021, 21:400 Волонтеры Победы заново познакомили псковичей с военной историей области 24.02.2021, 21:263 Дмитрий Месхиев: В этом году мы будем много раз радовать зрителей театра премьерами 24.02.2021, 21:070 4 кандидата зарегистрированы на выборах главы Порховского района 24.02.2021, 20:594 Подход Игоря Иванова к профсоюзной деятельности достоин уважения — Андрей Маковский
24.02.2021, 20:281 В Псковской области подвели итоги деятельности региональной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС 24.02.2021, 20:141 Спектакль по Сухово-Кобылину поставит в Пскове ученик знаменитого театрального режиссера 24.02.2021, 20:011 Как заявить льготу по налогам, расскажут псковские специалисты на вебинаре 24.02.2021, 19:450 ВТБ нарастил кредитный портфель по льготной программе Минсельхоза в Псковской области в 2,2 раза
24.02.2021, 19:393 Жительница Новгородской области утопила детей в ведре и выбросила в выгребную яму 24.02.2021, 19:250 Псковичей приглашают на службу в Росгвардию 24.02.2021, 19:162 Администрация Великих Лук контролирует строительство пешеходных переходов на проспекте Ленина 24.02.2021, 19:041 Псковичам предлагают рассчитать размер будущей пенсии в мобильном приложении
24.02.2021, 18:510 Более 50 светильников и несколько десятков лавочек установят на площади Ленина в Пскове 24.02.2021, 18:360 До +7 потеплеет в Псковской области 25 февраля 24.02.2021, 18:181 Турнир по бальным танцам «Чудное мгновение» прошел в Пушкинских Горах 24.02.2021, 18:094 Андрей Маковский: Основной оппонент партии «Новые люди» - это мы сами
24.02.2021, 18:0713 Путин заявил о подготовке новых антироссийских провокаций 24.02.2021, 18:030 Пограничники изъяли старинные вещи на границе в Себежском районе 24.02.2021, 18:030 Можно ли научить экомышлению? 24.02.2021, 18:007 Бизнесмен предстанет перед судом за мошенничество при реконструкции Изборской крепости
24.02.2021, 18:000 Оконные блоки поменяют в Псковской горбольнице 24.02.2021, 17:570 Псковские профсоюзы приняли участие в соревнованиях по подледному спортивному рыболовству 24.02.2021, 17:521 Сбербанк увеличил срок кредитования по программе ипотеки «Господдержка-2020» 24.02.2021, 17:470 Почти 160 млн рублей направят на благоустройство территорий в Псковской области
24.02.2021, 17:400 В Пскове пройдет детская олимпиада по 3D-технологиям 24.02.2021, 17:350 «Полозья для смертников»: псковичка пожаловалась на состояние моста через железную дорогу 24.02.2021, 17:315 Андрей Маковский: Молодежь соскучилась по политической движухе 24.02.2021, 17:210 Водитель «Шевроле» устроил ДТП на улице Труда в Пскове
24.02.2021, 17:136 В псковском травмпункте прокомментировали ситуацию с очередями 24.02.2021, 17:060 Чем опасен гель-лак и как танцы могут лишить вас ногтя на год 24.02.2021, 17:012 Почта России реализует новую услугу во всех регионах страны 24.02.2021, 16:500 Две школы вышли из карантина по ОРВИ в Псковской области
24.02.2021, 16:420 В Псковской области строительный комитет поделится полномочиями с соцзащитой 24.02.2021, 16:350 Псковский областной суд оставил в силе приговор бывшему преподавателю академии ФСИН за убийство 24.02.2021, 16:330 Уникальный командно-наблюдательный пункт Псковского укрепрайона 24.02.2021, 16:320 Псковские приставы взыскали 1 млн рублей в пользу травмированного подростка
24.02.2021, 16:300 Охоту на волка хотят сделать более выгодной в Псковской области 24.02.2021, 16:251 Более 200 человек обратились в псковский травмпункт за помощью в праздничные дни 24.02.2021, 16:181 Эксперт призвал псковичей экологично чистить зубы и не захламлять квартиры 24.02.2021, 16:030 «Война и мир» в шести голосах и судьбах
24.02.2021, 16:000 Школу закрыли в Печорском районе из-за ОРВИ 24.02.2021, 15:541 Денис Иванов сравнил уборку улиц от снега в Пскове и Петербурге 24.02.2021, 15:494 Карту потребностей жителей Псковской области сформирует партия «Новые люди» 24.02.2021, 15:341 В Себеже выбрали нового главу администрации города
24.02.2021, 15:240 Пьяное вождение обернулось для красногородца уголовным преследованием 24.02.2021, 15:210 Псковские депутаты призвали уделять больше внимания безопасности на водоемах 24.02.2021, 15:190 Псковские пограничники рассказали о спасении «затерянных во льдах» 24.02.2021, 15:040 Путешественник расскажет псковичам о месте съемок «Звездных войн»
24.02.2021, 14:480 Скончался известный псковский спортсмен-педагог Владимир Бойцов 24.02.2021, 14:450 Из псковского законодательства уберут устаревшую норму о назначении прокурора 24.02.2021, 14:410 «Собственной персоной» с Андреем Маковским. ВИДЕО 24.02.2021, 14:370 Квалификационная коллегия судей Псковской области объявит о наборе общественников
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.