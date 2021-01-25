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Вопрос о доступе к Навальному западных врачей перенаправили во ФСИН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал во ФСИН вопрос о возможности доступа к Алексею Навальному немецких врачей, которые следили за его состоянием в Германии, сообщает РИА Новости.

Фото: Кирилл Каллиников

Ранее адвокат Навального, осужденного за мошенничество со средствами компании «Ив Роше», Ольга Михайлова после посещения его в колонии заявила о проблемах со здоровьем Алексея, по ее словам, у него болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным.

«Еще раз повторяю, это не наш вопрос. Мы не будем его комментировать. Мне неизвестны случаи, когда в учреждениях ФСИН и в колониях привлекали зарубежных врачей, я не знаю таких прецедентов, а в остальном готов еще раз перенаправить вас во ФСИН», - сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к предложению, чтобы немецкие врачи, которые следили за состоянием Навального в Германии, получили доступ к нему.

Песков также не согласился с мнением, что вопрос имеет какой-то международный аспект.

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В пятницу официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Масралли заявила, что Европейский союз обеспокоен состоянием здоровья находящегося в колонии в России Алексея Навального, призывает к его «незамедлительному освобождению».

Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.

Дело «Ив Роше» было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России, гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей «Ив Роше» заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой «Главное подписное агентство».

Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у «Ив Роше», остальное - у «Межрегиональной процессинговой компании», ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.