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В России и мире

Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе

20.04.2021 23:38|ПсковКомментариев: 0

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться «в любой точке» Донбасса, где происходит конфликт. Об этом украинский лидер заявил в видеообращении во вторник, передает ТАСС.

«Вчера и сегодня на заседаниях советников "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) и подгруппы по безопасности в ТКГ (Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе) обсуждалось восстановление режима полного прекращение огня <...>, - сказал Зеленский. - При этом прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию. А что мне понимать? Я каждый месяц там бываю. Господин Путин! Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война».

Обращаясь к России, украинский лидер также отметил, что разные взгляды Украины и России на прошлое и на будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность. «Украина и Россия, несмотря на общее прошлое, по-разному смотрят в будущее. Мы это мы. Вы это вы. Но это не обязательно проблема, это возможность», - сказал он. При этом Зеленский добавил, что это можно использовать, чтобы «остановить убийственную математику будущих военных потерь».

Он также заявил, что Украина имеет поддержку западных государств и НАТО, они готовы оказать стране финансовую помощь, а также ввести в отношении России более жесткие санкции.

«Мы не боимся, потому что имеем мощную поддержку международных партнеров. Я говорил с лидерами Соединенных Штатов Америки, Франции, Германии, Великобритании, Турции, с президентом Совета Европы и генсеком НАТО. Они, как и все другие партнеры, - на нашей стороне. Они прекрасно видят истинные мотивы России. Готовы поддерживать нас финансово. Готовы вводить все более жесткие санкции и принимать жесткие резолюции», - хаявил украинский лидер.

В декабре 2020 года Зеленский уже заявлял о готовности общаться с Путиным. Тогда он отмечал, что президенты могли бы обсуждать вопросы урегулирования в Донбассе, в числе которых относящиеся к формату «нормандской четверки», а также тему обмена удерживаемых лиц, которую невозможно решить в рамках переговоров контактной группы.

Источник: Псковская Лента Новостей
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