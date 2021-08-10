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Вирусологи оценили риски при выдаче QR-кодов по уровню антител

Само по себе наличие антител к коронавирусу, которые слабо реагируют на инфекцию, не являются большим риском для выдачи QR-кода, но важен не титр, а качество антител. Об этом сообщила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

«Антитела могут быть нейтрализующими, могут быть не нейтрализующими. И поэтому важен здесь не титр, а качество этих антител», — цитирует эксперта РБК. Она выразила надежду, что когда будет приниматься решение, то будет оцениваться и качественный состав этого титра.

Попович отметила, что осторожно относится к этой инициативе. «Ощущение своей защищенности может быть ложным», — предупредила она.



Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский, в свою очередь, заявил, что оценка иммунитета по титру антител представляется достаточно условной. По его словам, лаборатории, проводящие платные тесты, могут обрадоваться требованию определенного титра в единицах Bau/ml или иных единицах для выдачи QR-кода, однако это «вряд ли будет на пользу делу».

«Разумно сделать проще — переболел ли человек или привился (с внесением данных на госуслугах), выдать QR-код автоматом на год. Попытки что-либо улучшить, сделать дифференцированным, поставить условия — навредят делу», — считает он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на площадке правительства обсуждается вопрос о выдаче QR-кодов людям, у которых есть антитела к коронавирусу. Она добавила, что решение будет озвучено после его проработки со всех сторон. По словам Поповой, идея внести в Госдуму соответствующий законопроект связана с решением унифицировать соответствующие правила по всей стране.