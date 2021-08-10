В России и мире

Правительство России задумалось о выдаче QR-кодов по уровню антител к COVID

Правительство РФ прорабатывает возможность выдачи QR-кодов по достаточному уровню антител к коронавирусу, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«По антителам вопрос значимый, и он обсуждается сегодня на площадке правительства. Такая задача есть, спорить здесь не с чем, нужно найти самый оптимальный и приемлемый вариант ее решения», - сказала Попова, отвечая на соответствующий вопрос депутата Алексея Куринного на заседании комитета Госдумы РФ по охране здоровья, передает «Интерфакс».

Глава Роспотребнадзора заметила, что у правительства уже есть варианты реализации такого варианта выдачи QR-кодов. «Здесь позиция сформирована на площадке правительства, мы понимаем, как это можно сделать, но здесь нельзя ошибиться, и поэтому это решение должно быть очень взвешенным. Пока оно не будет проработано со всех сторон, оно, конечно же, не будет озвучено», - сказала Попова.

В свою очередь в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что «уровень антител, достаточных для защиты - это предмет научных дискуссий во всем мире». «Вместе с тем ни в одной стране документы об иммунном статусе не выдаются на основании замера уровня антител. Показателем иммунного статуса во всем мире является только вакцинация или перенесенное заболевание с подтвержденным диагнозом», - уточнили в пресс-службе.