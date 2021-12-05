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Ученые оценили связь употребления алкоголя с низким риском заражения COVID-19

Ученые из Питтсбургского университета выявили связь между умеренным уровнем потребления крепкого алкоголя и иммунитетом от COVID-19. Об этом пишет газета «Известия».

Участники исследования, которые контактировали с носителями коронавируса, но не заболели, выпивали в месяц в среднем 27 порций крепкого алкоголя. Те же, кто заразился, употребляли около 0,4 стопки в месяц. При этом ученые не выявили никакой связи между уязвимостью для COVID-19 и употреблением слабого алкоголя — пива или вина.

«Участники исследования, которые подверглись воздействию коронавируса, но не заразились COVID-19, имели склонность выпивать в среднем одну порцию крепкого напитка в день, а те, кто заразились, практически не пили», — утверждают ученые в статье, посвященной результатам научной работы.

В исследовании приняли участие 90 добровольцев в возрасте от 55 до 103 лет. Среди них было 39 мужчин и 51 женщина. Эти люди находились под наблюдением специалистов в рамках долгосрочного проекта по изучению расстройств, связанных с употреблением алкоголя. Часть из них злоупотребляли выпивкой, другие не имели таких проблем и входили в контрольную группу. Информацию о количестве выпитого и самих напитках ученые получили в ходе интервью.

Пытаясь объяснить взаимосвязь выпивки и заболеваемости COVID-19, американские ученые сослались на другие исследования. Ранее уже была показана меньшая частота простудных заболеваний среди тех, кто умеренно потребляет алкоголь, по сравнению с теми, кто не пьет совсем. Также, согласно научным данным, одна-две порции напитка в день снижают вероятность заражения различными видами респираторных вирусов.