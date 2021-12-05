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Минобороны России опровергло слова Эстонии о нарушении ее границ истребителями

Полеты российских истребителей Су-27 над акваторией Балтийского моря 29 января не осуществлялись, заявили в Минобороны России, комментируя заявление МИД Эстонии о якобы нарушении российским истребителем Су-27 воздушного пространства республики в районе острова Вайндлоо.

«29 января полеты российских истребителей Су-27 над акваторией Балтийского моря не осуществлялись. Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств», - цитирует военное ведомство ТАСС.

МИД Эстонии сообщил в понедельник, что вызвал временного поверенного в делах РФ и вручил ему ноту протеста из-за якобы имевшего место нарушения воздушных границ страны российским самолетом.

Добавим, согласно сообщению пресс-службы Главного штаба Сил обороны Эстонии, инцидент произошел 29 января утром, когда российский истребитель Су-27 якобы нарушил воздушную границу Эстонии в районе острова Вайндлоо и оставался там менее минуты. По утверждению ведомства, российская сторона не предоставила план полета, самолет летел с выключенным транспондером и не поддерживал связь с авиадиспетчерской службой Эстонии.