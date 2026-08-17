Рэпер Канье Уэст даст два концерта в Петербурге

Американский рэпер Канье Уэст приедет в Россию и даст два концерта в Санкт-Петербург 10 и 11 октября, сообщили в концертном агентстве Say Agency.

«Kanye West - Ye. Санкт-Петербург 10 и 11 октября 2026 года. "Газпром - Арена"», - говорится в сообщении.

Ye (ранее Канье Уэст) - сценическое и официальное имя американского рэпера, продюсера, дизайнера и предпринимателя Канье Омари Уэста. Музыкант начал использовать псевдоним Ye, а в 2021 году официально сменил имя в документах. Его творчество сочетает рэп с элементами соула, поп-музыки, электроники, инди-рока и госпела, пишет РИА Новости. Уэст является одним из самых влиятельных исполнителей в хип-хопе, обладателем 24 премий Grammy и автором таких известных альбомов, как The College Dropout, Late Registration и My Beautiful Dark Twisted Fantasy.