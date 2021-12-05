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В России прошли памятные мероприятия, посвященные 91-летию со дня рождения Ельцина

Церемония возложения цветов к памятнику первому президенту России Борису Ельцину, посвященная 91-летию со дня рождения политика, прошла в Екатеринбурге, сообщает ТАСС.

Борис Николаевич Ельцин. Архивное фото / РИА Новости

1 февраля в Екатеринбурге и во всей России также прошли памятные мероприятия. «Ельцин Центр» в день рождения первого президента традиционно сделал вход в музей и арт-галерею бесплатным. Вечером здесь прошел концерт заслуженного артиста России, пианиста Алексея Гориболя, посвященный памятной дате. Гости центра в рамках экскурсионного марафона «Ельцин от А до Я» познакомились с разными сторонами личности Ельцина - политического деятеля и семьянина. А на медиафасаде музея сегодня можно было увидеть специальную инсталляцию.

Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка Свердловской области в крестьянской семье, умер 23 апреля 2007 года. С 1991 по 1999 год занимал должность президента.