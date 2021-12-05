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Бывшего вице-губернатора Псковской области назначили руководителем Росгранстроя

02.02.2022 20:45|ПсковКомментариев: 0

Бывшего заместителя губернатора Псковской области Геннадия Безлобенко назначили руководителем Федерального государственного казенного учреждения «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы». Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников. 

Ранее эту должность занимал Константин Лазарев, а Геннадий Безлобенко работал заместителем руководителя ведомства. 

Геннадий Безлобенко был заместителем губернатора Псковской области с 2009 по 2013 год. Он координировал блок вопросов, связанных с реализацией стратегии развития региона и сопровождением знаковых для области проектов. К сфере его ведения также были отнесены вопросы осуществления административной реформы, включая организацию оказания государственных и муниципальных услуг.

Пресс-портрет
Безлобенко Геннадий Андреевич
Теги: #Псковская область #назначения
Источник: Псковская Лента Новостей
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