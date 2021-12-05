В России и мире

Скорое появление нового штамма COVID-19 не исключили в Роспотребнадзоре

Появление нового штамма коронавируса в ближайшем будущем возможно, однако вирус, вероятно, продолжит мутировать в сторону большей заразности и меньшей тяжести клинического течения заболевания. Об этом сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная в эфире телеканала «Россия 24».

«SARS-CoV-2 продолжает мутировать и, думаю, что такое (появление нового штамма коронавируса - ред.) может быть, но более вероятно, что мутации SARS-CoV-2 пойдут по тому пути, которым сейчас движется, то есть в сторону увеличения заразности, но не утяжеления клинического течения заболевания», - приводит слова Пшеничной «Интерфакс».

Она отметила, что в случае такого развития вируса действующих мер будет достаточно для борьбы с распространением COVID-19.

Если вирус будет мутировать в сторону более тяжелого течения заболевания и большей опасности для человека, возвращение отмененных ограничений, по мнению специалиста, возможно.